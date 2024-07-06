У России стало меньше "Искандеров", а макеты самолетов еще подвезут, заявил он.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук продемонстрировал два свежих удара России "Искандерами-М" по украинским аэродромам, чтобы "объяснить обществу, что не все так однозначно" с ними.

"Аэродром Долгинцево (Кривой Рог - 3.07) и район "Южное" (Одесщина - 6.07) - личным составом Воздушных Сил успешно проведены мероприятия по пассивной обороне!" - отметил генерал в подписи к опубликованному видео.

При этом он поблагодарил всех, кто помогает ВС ВСУ с качественными макетами самолетов и ЗРК.

"У врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут", - добавил Олещук, фактически заявив, что российские ракеты поцелили не по самолетам, а по приманкам-макетам.

Удары по украинским аэродромам

Стоит отметить, что в последние дни Россия активно атакует украинские аэродромы, благодаря своим разведывательным дронам, которые передают врагу изображение о происходящем в режиме онлайн. В связи с этим украинские силы уже не раз критиковали за несбитые вовремя дроны и якобы допущенные потери в авиации и не только.

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