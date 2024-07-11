Вопрос поставки первой волны истребителей уже решен, заявил министр.

Летом 2024 года в украинском небе будут сражаться истребители F-16, и все системы Patriot которые можно будет найти в мире и привезти в Украину, - будут привезены. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью 24 каналу.

"Все системы Patriot, которые можно будет найти в мире и привезти в Украину, - они все будут привезены. Это может занять где-то больше времени, где-то меньше, но Украина нуждается в этом щите, и она его получит", - сказал он.

Что касается самолетов, то Кулеба выделил "два принципиальных момента":

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"Во-первых, мы обещали, что летом 2024 года в украинском небе будут сражаться F-16, и это обещание выполнено. Во-вторых, это лишь первая волна. На самом деле нам нужно больше самолетов, и вопрос поставки, поступления первой волны F-16 уже решен. Мы работаем уже на перспективу - над увеличением количества самолетов F-16, которые будут переданы Украине; над получением других западных моделей самолетов; над получением МиГ-29, которые все еще есть на вооружении дружественных стран, и мы можем их получить".

F-16 для Украины - актуальное

Напомним, накануне в Белом доме заявили, что Украина получит эскадрильи современных многоцелевых американских истребителей F-16.

"Мы привержены дальнейшему укреплению воздушного потенциала Украины, который будет включать в себя эскадрильи современных многоцелевых самолетов четвертого поколения F-16. Коалиция намерена поддержать их обеспечение и вооружение, а также дальнейшее обучение пилотов для повышения оперативной эффективности", - говорилось в сообщении.

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