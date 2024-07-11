Отмечается, что на данный момент правительства Дании и Нидерландов находятся в процессе передачи Украине западных истребителей.

Украина получит эскадрильи современных многоцелевых американских истребителей F-16, заявил Белый дом.

"Мы привержены дальнейшему укреплению воздушного потенциала Украины, который будет включать в себя эскадрильи современных многоцелевых самолетов четвертого поколения F-16. Коалиция намерена поддержать их обеспечение и вооружение, а также дальнейшее обучение пилотов для повышения оперативной эффективности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас правительства Дании и Нидерландов находятся в процессе передачи Украине F-16 при поддержке США:

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"Процесс передачи F-16 идет, и этим летом Украина начнет эксплуатировать F-16. В настоящее время мы не можем предоставить дополнительную информацию из соображений операционной безопасности".

При этом в Белом доме выразили благодарность Бельгии и Норвегии за обязательство предоставить дополнительные самолеты, а также другим членам коалиции за их поддержку.

F-16 для Украины - актуальное

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Публичном форуме НАТО заявил, что многоцелевые истребители четвертого поколения F-16 уже этим летом будут летать в небе Украины:

"Я рад объявить, что пока мы разговариваем, передача истребителей F-16 идет полным ходом".

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