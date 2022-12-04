В Азовском море враг продолжает держать на боевом дежурстве 2 корабля.

Российские оккупанты увеличили количество кораблей на боевом дежурстве в Черном море с 18 до 21.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 21 вражеский корабль, из них 4 – носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 24 ракеты; ... В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет", – говорится в сообщении Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Кроме этого, сообщается, что в Азовском море враг продолжает держать на боевом дежурстве 2 корабля, контролирующие морские коммуникации.

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3 декабря извещалось, что враг вывел в Черном море на боевое дежурство 18 кораблей. Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что россияне пытаются вывести с базы все корабли, поскольку это может быть очень опасно из-за шторма.

Угроза массированного ракетного удара по Украине

За последние два месяца Россия совершила 7 массированных ракетных атак по Украине. Всего с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по Украине более 4000 различных ракет.

Последняя массированная атака состоялась 23 ноября, тогда по Украине было выпущено около 70 крылатых ракет. .

В Воздушных сил ВСУ отмечали, что у России есть перечень объектов в Украине, которые могут стать потенциальными целями для ее новых ракетных ударов.

От представителей власти и экспертов все чаще звучат предупреждения о том, что будут новые обстрелы, но пока оккупанты не спешат их наносить.

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