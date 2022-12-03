Россия вывела на боевое дежурство 18 кораблей из-за штормовой погоды.

Российские войска вывели свои носители "Калибров", однако Черное море на стороне украинцев.

Там сейчас наращивается штормовая погода. Об этом сообщила в эфире телемарафона начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Я часто повторяю, что море на нашей стороне и в этот раз тоже. Пока наращиваются штормовые погодные условия и усиливается ветреная обстановка. Враг вывел на боевое дежурство 18 кораблей, они почти все пытаются вывести из базы, поскольку это может быть очень опасно с позиции шторма, да и вообще в их понимании", - объяснила Гуменюк.

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На данный момент, на боевом дежурстве также находятся 4 российских ракетоносителя, два из которых - подводные.

"Это 24 ракеты "Калибр", которые готовы к использованию. Надо понимать, осознавать и помнить, враг может практиковать массированные ракетные удары, которые они любят совершать именно из комплекса вооружения надводного, подводного и воздушного базирования. Поэтому к сигналам воздушной тревоги относимся серьезно, но без паники, потому что это тоже оружие врага", - добавила она.

Угроза нового массированного ракетного удара по Украине

После последнего масштабного ракетного обстрела в Украине произошел блэкаут: миллионы украинцев остались без света, воды, тепла и связи. Новая серьезная атака несет еще большую угрозу.

В течение последней недели военные, политики и эксперты отмечают подозрительную воздушную активность боевых самолетов россиян на территории аэродромов "Энгельс" и "Энгельс-2".

По их мнению, это свидетельствует о подготовке врага к новому массированному удару уже в ближайшее время.

На днях Гуменюк сообщала, что корабли Черноморского флота России продолжают собирать разведданные в Черном море в рамках подготовки к возможным ракетным ударам по Украине.

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