России нужно некоторое время для подготовки массированных ударов, поэтому она совершает их один-два раза в неделю.

У России есть перечень объектов в Украине, которые могут стать потенциальными целями для ее новых ракетних ударов.

После каждой атаки в стране-агрессоре анализируют свою работу и решают, куда ударить в следующий раз, рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона, передает РБК-Украина.

Он отметил, что угрозы со стороны России существуют как с Черного моря, так и с более далеких рубежей.

Видео дня

"Мы не раз отмечали, что нанести удар они могут когда угодно. Вопрос в планировании, организации, разведке. После крайних ударов они делают какой-то анализ, итоги, смотрят, куда еще можно, повторно наносить удар по объектам критической инфраструктуры или выбрать новый", - сказал Игнат.

При этом, отметил он, России нужно некоторое время для подготовки таких массированных ударов. Поэтому, обычно, она совершает их один-два раза в неделю.

Ракетные удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по Украине более 4 тыс. разных ракет. При этом, в это число не входят ракеты С-300, РСЗО, а также авиационные ракеты различных типов.

За последние два месяца Россия осуществила семь массированных ракетных атак по Украине, сосредоточив усилия на энергетической инфраструктуре.

Последняя из таких атак состоялась 23 ноября. В этот день по Украине Россия выпустила около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожена.

Вас также могут заинтересовать новости: