Сейчас у россиян нет мощностей для быстрого производства высокоточного оружия из-за западных санкций.

Русские войска использовали против украинцев уже около 60% запасов высокоточного оружия, по некоторым видам даже и больше - 70%. Сейчас враг меняет тактику, потому что запасы иссякаются.

Об этом в интервью Крым. Реалии сообщил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

"Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках. И по Искандерам этот пороговый уровень почти наступил", - пояснил Скибицкий.

Сейчас у россиян нет мощностей для быстрого производства высокоточного оружия из-за западных санкций. Враг уже снял с хранения ракеты советского производства. Речь идет о "Точке У" и Х-22.

Россия изменила тактику применения высокоточного вооружения: если раньше по объекту применяли 2 или 4 ракеты, то сейчас четко выбирают цель, и стреляют ракетами разного формата – от 8 до 12 ракет. Или баллистические или крылатые ракеты наземного или морского, воздушного базирования.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступать на востоке и сосредоточил все усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. За сутки ВСУ отбили 12 атак россиян.

Тяжелые бои продолжаются за Северодонецк, Лисичанск; оккупанты пытаются выйти на трассу Лисичанск-Бахмут. Противник возобновил наступление на Славянском направлении.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, оккупанты уже провалили попытку продвинуться к юго-востоку от Изюма Харьковской области.

Захватчики упорно продвигаются от Попасной до Бахмута, но в дальнейшем это движение будет замедляться, считают аналитики.

В Херсонской области враг строит уже третью линию обороны, что, вероятно, свидетельствует о намерениях российских войск остаться в регионе надолго.

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам.

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