В состав группировки входят срочники или офицеры, которые отказались воевать в Украине.

В приграничных с Украиной областях оккупанты развернули группировку войск для прикрытия госграницы России. Главная цель – отвлечь внимание Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"В состав этих войск входят срочники или офицеры, которые отказались воевать в Украине", – отметил он.

Громов сообщил, что на Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях противник продолжает осуществлять обстрелы, применяя различные типы артиллерии, но с меньшей интенсивностью.

На Харьковском направлении, по словам Громова, противник активных боевых действий не ведет, пытается удержать захваченные территории, а также наносит ракетные удары.

Напомним, в течение недели украинские военные улучшили тактическое положение и продвинулись вглубь обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Бражковка, Сулиговка, Дмитровка. ВСУ освободили два населенных пункта: Мазановка и Дмитровка.

Сообщалось, что на Авдеевском направлении российские войска решили изменить тактику. Они собираются идти в лобовую атаку, чтобы выявить огневые позиции ВСУ.

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