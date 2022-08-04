Оккупанты собираются атаковать "в лоб".

Российские войска решили изменить тактику на Авдеевском направлении. Они собираются идти в лобовую атаку, чтобы обнаружить огневые позиции Вооруженных сил Украины.

Такое мнение высказал военный аналитик Игаль Левин в эфире 24 канала.

По его словам, когда оккупанты выступают в лобовую атаку – наши защитники должны открыть огонь в ответ, чтобы не дать им закрепиться на новых позициях.

"Когда враг закрепился – его сложно выбить, потому наши отвечают. Конечно, сразу начинают стрелять из пулеметов, гранатометов, минометов и т.д. И это обнаруживает наши позиции", – объяснил Левин.

Он добавил, что на войне довольно сложно определить огневые точки, ведь все бойцы замаскированы, и подобная тактика применяется, чтобы вызвать ответный огонь.

Как только враг выявляет огневые позиции, бойцам нужно сразу их менять, заявил Левин: "Надо двигаться. Движение – это жизнь на войне, статика – смерть. Просто аксиома".

Эксперт также отметил, что на лобовые атаки оккупанты бросают тех, кого им не жалко, в том числе насильно мобилизованных жителей ОРДЛО, а также батальоны нацменьшинств.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), российские силы, вероятно, решили атаковать Авдеевку в лоб с территории оккупированной Донецкой области.

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