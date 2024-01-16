Он отметил, что экономика России в очень плохом состоянии.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил планы воевать в Украине 5 лет. Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Годжес в интервью изданию Sestry оценил, способна ли на это Россия.

Так, Годжес отметил, что заявлениям Путина о готовности к многолетней войне можно верить, поскольку российский президент четко дал понять, что "не заинтересован в переговорах до тех пор, пока не достигнет всех своих целей, которые включают уничтожение НАТО и Украины".

"Так, он перевел экономику РФ на военные рельсы, хотя их экономика находится в огромном затруднении, а оборонная промышленность имеет множество проблем. Знаете, ему не нужно беспокоиться о том, что думают россияне, потому что он не участвует ни в каких легитимных выборах. И ему не нужно беспокоиться о том, что СМИ бросят ему вызов. Я думаю, он знает, что его политическое будущее связаны с успехом борьбы против Украины. И поэтому он потратит столько жизней россиян, сколько потребуется, чтобы сделать все, что ему нужно", - отметил Годжес.

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Поэтому, по его словам, попытки подтолкнуть Украину к переговорам с Кремлем кажутся ему смешными.

В то же время Годжес отметил, что, по его мнению, Путин не сможет продолжать воевать в течение пяти лет. К тому же, он уже не молод.

"Если война будет продолжаться, Россия потерпит крах раньше, чем Украина. Их экономика в очень плохом состоянии. И если бы Запад лучше работал над санкциями и изолировал Россию, отделив ее от Ирана, от Китая, от Северной Кореи, я думаю, что даже русский народ не смог бы мириться с войной и продолжать ее... Люди вокруг Путина, все олигархи, они теряют свои деньги. Они знают, что им некуда деваться. Промышленность уничтожается", - отметил генерал.

Он напомнил, что количество жертв среди оккупантов, уже превысило 330 тысяч убитыми и ранеными. "Это не значит, что они не могут призвать больше тел. Но я не думаю, что они смогут продолжать то, что делают сейчас, особенно если Запад наконец поймет, что победа Украины в наших интересах. И это не благотворительность для Украины, это для нашей выгоды", - подчеркнул Годжес.

Война в Украине

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рекомендовал усилить поддержку Украины на фоне того, что президент РФ Владимир Путин не намерен прекращать войну в ближайшем будущем и решил продолжать войну до окончательной победы.

Ранее СМИ сообщали, что Путин в марте сказал лидеру Китая Си Цзиньпину, что РФ будет воевать против Украины по меньшей мере пять лет.

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