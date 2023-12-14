Еврокомиссия будет отстаивать положительную оценку относительно вступления Украины в ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель акцентировал, что главы государств и правительств 27 стран-членов ЕС должны понять, что надо увеличить поддержку Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал журналистам перед началом саммита лидеров Евросоюза (заседания Европейского совета) в Брюсселе.

"Я думаю, что мы должны придерживаться поддержки Украины насколько это возможно с точки зрения перспективы расширения, военной поддержки и финансовой поддержки. Я проинформирую лидеров о работе, которую мы выполняем по гарантиям безопасности с Украиной. И я продолжу просить их понять - я уверен, что они понимают - что это экзистенциальный вопрос для Европы, что наша поддержка для Украины должна продолжаться и должна быть увеличенной, потому что это не только касается войны против Украины, но и также нашей безопасности", - подчеркнул Боррель.

По его словам, расширение - это наиболее важная составляющая зарубежной политики и инструмент для укрепления стабильности не только с Украиной, но и другими странами с Западных Балкан и Кавказа.

"Очень важно принять правильные решения. И я надеюсь получить указания для продолжения развития Европейского фонда мира и военной поддержки. Страны-члены обсуждают. Мы посетили Киев. Мы работаем с украинцами. Теперь пришло время получить политические руководящие принципы от лидеров Европейского совета", - сказал Боррель.

Также высокий представитель ЕС отметил, что Украина приложила невероятные усилия для выполнения условий, необходимых для начала переговоров о вступлении, и поэтому Еврокомиссия представила положительную оценку. "Мы продолжим защищать положительную оценку для начала переговоров с Украиной", - подчеркнул Боррель.

Сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета ЕС по Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе начинается двухдневное заседание Европейского совета с участием глав государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже успел заявить, что Украина не выполнила условия для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз. Он считает, что нет предпосылок, чтобы начинать с Украиной переговоры об этом. Также Орбан заявил, что следует искать средства для одобрения выделения 50 млрд евро для Украины на период 2024-2027 годов за пределами бюджета Евросоюза.

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