Учитывая это, сообщения о сигналах о готовности к прекращению огня и переговоров со стороны РФ не стоит воспринимать "за чистую монету", отмечает издание.

Президент России Владимир Путин сказал лидеру Китая Си Цзиньпину, что РФ будет воевать против Украины по меньшей мере пять лет. Такое заявление он сделал в марте во время встречи с китайским коллегой в Москве.

Как пишет Nikkei Asia, российский диктатор также выражал уверенность в том, что Россия в конце концов одержит победу. Независимо от того, поверил ли Си Цзиньпин словам главы Кремля, они могли изменить дальнейшие отношения между Москвой и Пекином, что впоследствии отразилось в поездках китайской миротворческой миссии по Европе, а также отставкой министра иностранных дел Китая.

Издание отмечает, что после слов Путина о "пятилетней войне" Китай пересмотрел свою стратегию. Затяжная война РФ против Украины может существенно повлиять на амбиции Си Цзиньпина во время третьего срока на посту лидера КНР. Речь идет, в частности, о присоединении Тайваня.

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Nikkei Asia пишет, что учитывая заявление Путина, все сообщения о сигналах о готовности к прекращению огня и переговоров со стороны РФ не стоит воспринимать "за чистую монету".

"Возможно, Путин хочет просто создать иллюзию, что он движется к прекращению огня или даже миру накануне президентских выборов в России в марте, считая, что такая атмосфера сыграет ему на руку во время голосования", – говорится в статье.

Сотрудничество Китая и России

Издание Business Insider пишет, что Россия и Китай становятся все более агрессивными в своих общих амбициях свергнуть США, как самую влиятельную державу мира. Эти страны приблизились к созданию полноценного военного альянса.

Внештатный научный сотрудник Центра анализа европейской политики, офицер военной разведки США Челс Михта пишет, что полномасштабный китайско-российский альянс создал бы для Соединенных Штатов угрозу, не похожую ни на одну из теъ, с которой США сталкивались после окончания холодной войны.

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