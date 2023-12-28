Президент России Владимир Путин сказал лидеру Китая Си Цзиньпину, что РФ будет воевать против Украины по меньшей мере пять лет. Такое заявление он сделал в марте во время встречи с китайским коллегой в Москве.
Как пишет Nikkei Asia, российский диктатор также выражал уверенность в том, что Россия в конце концов одержит победу. Независимо от того, поверил ли Си Цзиньпин словам главы Кремля, они могли изменить дальнейшие отношения между Москвой и Пекином, что впоследствии отразилось в поездках китайской миротворческой миссии по Европе, а также отставкой министра иностранных дел Китая.
Издание отмечает, что после слов Путина о "пятилетней войне" Китай пересмотрел свою стратегию. Затяжная война РФ против Украины может существенно повлиять на амбиции Си Цзиньпина во время третьего срока на посту лидера КНР. Речь идет, в частности, о присоединении Тайваня.
Nikkei Asia пишет, что учитывая заявление Путина, все сообщения о сигналах о готовности к прекращению огня и переговоров со стороны РФ не стоит воспринимать "за чистую монету".
"Возможно, Путин хочет просто создать иллюзию, что он движется к прекращению огня или даже миру накануне президентских выборов в России в марте, считая, что такая атмосфера сыграет ему на руку во время голосования", – говорится в статье.
Сотрудничество Китая и России
Издание Business Insider пишет, что Россия и Китай становятся все более агрессивными в своих общих амбициях свергнуть США, как самую влиятельную державу мира. Эти страны приблизились к созданию полноценного военного альянса.
Внештатный научный сотрудник Центра анализа европейской политики, офицер военной разведки США Челс Михта пишет, что полномасштабный китайско-российский альянс создал бы для Соединенных Штатов угрозу, не похожую ни на одну из теъ, с которой США сталкивались после окончания холодной войны.