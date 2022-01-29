Российская Федерация к границам Украины стянула около 130 тысяч военных.

Россия продолжает перебрасывать военную технику в Беларусь на фоне беспокойств со стороны США и Европы относительно угрозы новой агрессии РФ против Украины.

29 января МО РФ перебросило дивизион ЗРПК "Панцирь", которые примут участие в проверке сил реагирования "Союзного государства", сообщило министерство в комментарии пропагандистам с РИА Новости.

"Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" Восточного военного округа", - рассказали в Минобороны.

Дивизион состоит из 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет.

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После разгрузки российские военнослужащие совершат марш в район дислокации, оборудуют позиции и станут на "учебно-боевое дежурство" в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

Отмечается, что проверка сил реагирования "Союзного государства" пройдет в два этапа. Первый продлится до 9 февраля. За это время планируется провести перебазирование и создать на территории Республики группировку войск, организовать охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы "Союзного государства".

На втором этапе – с 10 по 20 февраля – проведут совместные учения "Союзная решительность-2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом.

Лукашенко и Путин – давние союзники. Отношения между политиками заметно окрепли на фоне введения санкций ЕС и США против режима Республики.

Российский президент во время разгона протестующих в Беларуси в августе 2020 года был одним из немногих лидеров, которые продолжали поддерживать добрососедские связи с Лукашенко, никак не осуждая действия силовиков.

Между Беларусью и Россией заключен договор о "Союзном государстве", в рамках которого стороны обязались военно поддерживать друг друга в случае внешней агрессии против их государств.

На фоне беспокойств мирового сообщества по сосредоточенных российских войск вокруг Украины Путин договорился с Лукашенко о внеплановых военных учениях в Республике в феврале. Однако, как свидетельствуют данные СМИ, лишь часть российских солдат попадает на заявленные полигоны, другая остановилась на полпути – недалеко от украинской границы.

Запад переживает, что к возможной новой атаке на Украину Путин может привлечь Беларусь.