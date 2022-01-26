Если вторжение в Украину будет с белорусской территории, НАТО может пересмотреть вопрос о размещении войск в странах-соседях Беларуси, отметил спикер Госдепартамента Штатов.

Белый дом примет меры в отношении Минска, если тот поддержит вторжение России в Украину.

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на слова пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

"Если вторжение произойдет из Беларуси, если российские войска будут постоянно размещены на ее территории, тогда НАТО может пересмотреть вопрос о размещении своих войск в странах, граничащих с Беларусью", – сказал Прайс.

Читайте такжеВашингтон не собирается отправлять войска в Украину – Белый дом (видео)Напомним, 17 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в феврале у белорусских границ с Польшей и Украиной пройдут оперативные совместные учения вооруженных сил России и Беларуси.

При этом Лукашенко добавил, что Украина "наращивает силы у белорусской границы".

По словам Лукашенко, учения должны быть "солидными", а их целью должна стать "отработка определенного замысла", как он выразился, в противостоянии с силами Запада ("Прибалтика и Польша") и "юга" (Украина).

Стоит отметить, что осенью прошлого года между Украиной и Россией обострился конфликт – РФ перебросила к границе с нашей страной много военных и техники.

Украинское государство и ряд его западных партнеров предупредили, что существует угроза широкомасштабного вторжения России.

В конце января 2022-го секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что широкомасштабное наступление России на Украину физически невозможно.

Вас также могут заинтересовать новости: