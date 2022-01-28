Запад переживает, что к возможной новой атаке на Украину Путин может привлечь Беларусь.

Александр Лукашенко пригрозил, что Беларусь вместе с Россией "обязательно" вернут Украину в "лоно нашего славянства".

Об этом он заявил в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию 28 января.

Лукашенко обратился к общей истории, потому что она, мол, выше, чем "надуманные местечковые политические амбиции".

"Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство. Но мы родные славянские народы, выходцы из одной купели Крещения. Наши корни из глубины веков. И это надо сохранить, чего бы это нам ни стоило. Ведь братство выше, чем надуманные местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи, основы общей безопасности и выживания. И если бы кому не хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем", - ответил Лукашенко.

Диктатор также сказал, что Беларусь готова вступить в войну в случае начала агрессии против нее или России.

Лукашенко и Путин – давние политические союзники. Отношения между политиками заметно окрепли на фоне введения санкций ЕС и США против режима Республики.

Российский президент во время разгона протестующих в Беларуси в августе 2020 года был одним из немногих лидеров, которые продолжали поддерживать добрососедские связи с Лукашенко, никак не осуждая действия силовиков.

Между Беларусью и Россией заключен договор о "Союзном государстве", в рамках которого стороны обязались военно поддерживать друг друга в случае внешней агрессии против их государств.

На фоне беспокойств мирового сообщества по сосредоточенных российских войск вокруг Украины Путин договорился с Лукашенко о внеплановых военных учениях в Республике в феврале. Однако, как свидетельствуют данные СМИ, лишь часть российских солдат попадает на заявленные полигоны, другая остановилась на полпути – недалеко от украинской границы.

Запад переживает, что к возможной новой атаке на Украину Путин может привлечь Беларусь.