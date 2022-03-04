Известно о расстреле директора школы в Баштанке.

Оккупанты подошли к Николаеву. В результате обстрелов уже есть потери среди гражданского населения.

Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким

"Есть вход в город. Спокойно, без паники, не надо шмалять по всей технике, едущей по городу. Сейчас едет наша техника. Я проинформирую, если будет прорыв и надо будет по всем стрелять. Пока враг подходит со стороны Балабановки и Галицинового, по улицам еще не ездит, мы готовимся к обороне", - сообщил Ким в видеообращении.

Вскоре появилось сообщение, что начались бои в Октябрьском.

Также стало известно о потерях среди гражданского населения.

"Мрази! У нас первые потери среди гражданского населения", - сообщил глава ОВА еще через несколько минут.

Ким опубликовал аудиозапись, на которой извещают о расстреле директора школы в Баштанке:

"При отходе от Баштанки колонна заехала в этот населенный пункт, ворвались в школу, захватили школу, расстреляли директора школы".

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