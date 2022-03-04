Оккупанты подошли к Николаеву. В результате обстрелов уже есть потери среди гражданского населения.
Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Ким
"Есть вход в город. Спокойно, без паники, не надо шмалять по всей технике, едущей по городу. Сейчас едет наша техника. Я проинформирую, если будет прорыв и надо будет по всем стрелять. Пока враг подходит со стороны Балабановки и Галицинового, по улицам еще не ездит, мы готовимся к обороне", - сообщил Ким в видеообращении.
Вскоре появилось сообщение, что начались бои в Октябрьском.
Также стало известно о потерях среди гражданского населения.
"Мрази! У нас первые потери среди гражданского населения", - сообщил глава ОВА еще через несколько минут.
Ким опубликовал аудиозапись, на которой извещают о расстреле директора школы в Баштанке:
"При отходе от Баштанки колонна заехала в этот населенный пункт, ворвались в школу, захватили школу, расстреляли директора школы".