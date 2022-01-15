14 января в оккупированную Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществляется утечка в воздух ядовитых веществ.

Россия может использовать утечку химикатов на оккупированной части Донбасса как повод для расширения вооруженной агрессии против Украины.

Как сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook, российская оккупационная администрация потеряла контроль над химическими препаратами, которые завозятся на временно оккупированные территории Украины

"Химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке нашего государства", - заявили в ГУР.

По информации военной разведки Украины, 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществляется утечка в воздух ядовитых веществ.

"Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении отравляющих химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства", - не исключают в разведке.

Читайте такжеЦРУ готовит украинских военных для ведения боевых действий в случае вторжения России - СМИУгроза полномасштабного нападения России на Украину: что известно

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину более 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряженности.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу в Брюсселе состоялась серия встреч представителей РФ, США и НАТО, по результатам которых Альянс отклонил ультиматум Москвы. На фоне провала в МИД России уже прямо шантажируют Запад "тяжелым сценарием" для Украины. Таким образом Кремль якобы хочет заставить Киев выполнять "Минские соглашения".

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