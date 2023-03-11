Государство-агрессор начало применять большое количество ракет и комбинировать их виды.

Последняя массированная атака оккупантов показала, что Россия изменила тактику ракетного террора Украины. Это произошло на фоне усиления противовоздушной обороны ВСУ.

К таким выводам пришли журналисты CNN, которые пообщались с экспертами и официальными лицами. Как заявил Джастин Бронк, старший научный сотрудник по вопросам воздушной мощи и технологий лондонского Королевского института объединенных вооруженных сил (RUSI): "В последние шесть месяцев или около того наблюдается тенденция к увеличению промежутков между ракетными налетами, но при этом одновременно используется больше ракет, чтобы обороне было сложнее перехватить их все".

Изменение в тактике ракетного террора произошло на фоне усиления украинской ПВО. Во время последней атаки рашисты задействовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в количестве шести штук. Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что у России есть около 50 "Кинжалов".

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"Москва, похоже, адаптирует свои ракетные атаки, чтобы еще больше усложнить задачу защитников, используя дозвуковые крылатые ракеты, гораздо более скоростные аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также, возможно, ложные цели и другие контрмеры", — сказал Дуглас Барри, старший научный сотрудник по военно-космической тематике Международного института стратегических исследований (IISS).

За почти полгода регулярных массированных обстрелов Украина адаптировалась к тактике рашистов. Противовоздушная оборона государства улучшила эффективность сбития крылатых ракет и иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131.

По словам Джастина Бронка, украинские защитники изучили маршруты, которые используются оккупантами для запуска ракет. ВСУ оптимизировали расстановку средств ПВО и повысили способность отслеживать удары, в чем часто помогали обычные украинцы. Граждане страны присылали сообщения о полетах ракет через специальное приложение.

Однако с "Кинжалами", как и с баллистическими ракетами, есть проблема. Украина пока не обладает средствами, чтобы их уничтожать. Об этом в комментарии журналистам высказался экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Роднянский: "Они используют гиперзвуковые ракеты. Они используют новые виды оружия и смотрят, как наши системы ПВО могут с этим справиться". Советник добавил, что текущие средства противовоздушной обороны Украины "не справляются достаточно хорошо".

Массированный обстрел Украины 9 марта: основная информация

Рашисты атаковали многие области нашего государства. Под ударами оказались Львовщина, Харьковщина, Днепропетровщина и другие регионы.

Оккупанты в целом выпустили 81 ракету, 34 из которых сбили Воздушные силы ВСУ. В это количество входят и 6 гиперзвуковых "Кинжалов".

Одной из целей рашистов стали энергетические объекты. В результате удара были повреждены 3 ТЭС. На Харьковщине и Житомирщине наблюдались проблемы с электричеством. Стабилизационные отключения все еще действуют на части территории Украины.

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