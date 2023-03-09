Попадания произошли в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.

В четырех районах Днепропетровской области зафиксированы попадания после массированных российских ударов, есть погибший и раненые. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. Прилеты - в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах", - сообщил глава ОВА.

В частности, по предварительным данным, из-за этой массированной атаки один человек погиб, два - пострадали.

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"В результате обстрела погиб 34-летний мужчина. Ранения получила 28-летняя женщина и 19-летний парень. Они госпитализированы. Вражеские атаки вызвали в районе несколько возгораний", - отметил Лысак.

Также повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. "Там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы. Укрощают пожары и ликвидируют последствия атак", - заявил Лысак.

Также российские оккупанты продолжали осуществлять артиллерийские обстрелы Никопольского района. Удары наносились по Красногригорьевской громаде и городу Никополь. Всего захватчики выпустили почти 40 снарядов.

Ракетная атака по Украине сегодня-что известно

Сегодня ночью по всей Украине раздалась воздушная тревога, которая продолжалась до самого утра.

Взрывы прогремели во многих областях. Отдельно, Россия ударила по Киеву ракетой "Кинжал". Из-за падения обломков загорелись машины во дворе одного из жилых домов, пострадали два человека. Впоследствии стало известно, что в столице без отопления остались 40% потребителей.

Также из-за российских ракетных ударов полностью обесточена Запорожская АЭС.

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