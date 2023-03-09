Противник в ближайшее время вряд сможет восстановить ту интенсивность ударов по Украине, которая была раньше, считают в украинской разведке.

Во время сегодняшней атаки по Украине россияне использовали месячный объем производства ракет.

Об этом в четверг, 9 марта, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Сегодняшний обстрел вряд ли можно назвать беспрецедентным, разве что из-за количества использованных "Кинжалов" - она самая большая среди других обстрелов. Можем говорить, что месяц они накапливали силы, и то, что они могли выработать за этот месяц, сегодня было использовано против украинских трансформаторов", - сказал Юсов.

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Он также отметил, что той интенсивности массированных ракетных обстрелов, что были ранее, сегодня не наблюдается, и в ближайшее время РФ вряд ли сможет восстановить ту интенсивность.

Ракетный удар по Украине сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 9 марта, российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Атака продолжалась более 6 часов.

По данным Генштаба ВСУ, противник произвел пуск 84 ракет различного базирования, 34 ракеты были уничтожены защитниками Украины, еще 8 не достигли своих целей. Противники использовали, в том числе ракеты "Кинжал" и "Калибр". Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 БПЛА Shahed-136, половина которых была сбита.

Журналисты подсчитали, что на сегодняшний массовый обстрел россияне потратили около 500-600 млн долларов.

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