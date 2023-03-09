Во время сегодняшней атаки по Украине россияне использовали месячный объем производства ракет.
Об этом в четверг, 9 марта, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире информационного телемарафона.
"Сегодняшний обстрел вряд ли можно назвать беспрецедентным, разве что из-за количества использованных "Кинжалов" - она самая большая среди других обстрелов. Можем говорить, что месяц они накапливали силы, и то, что они могли выработать за этот месяц, сегодня было использовано против украинских трансформаторов", - сказал Юсов.
Он также отметил, что той интенсивности массированных ракетных обстрелов, что были ранее, сегодня не наблюдается, и в ближайшее время РФ вряд ли сможет восстановить ту интенсивность.
Ракетный удар по Украине сегодня - что надо знать
Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 9 марта, российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Атака продолжалась более 6 часов.
По данным Генштаба ВСУ, противник произвел пуск 84 ракет различного базирования, 34 ракеты были уничтожены защитниками Украины, еще 8 не достигли своих целей. Противники использовали, в том числе ракеты "Кинжал" и "Калибр". Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 БПЛА Shahed-136, половина которых была сбита.
Журналисты подсчитали, что на сегодняшний массовый обстрел россияне потратили около 500-600 млн долларов.