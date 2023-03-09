По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Оккупанты ночью атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, есть серьезные повреждения оборудования.

"Враг продолжает осуществлять массированные террористические атаки по энергетическим объектам Украины. Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", - сообщили в группе "ДТЭК".

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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По данным компании, с сентября прошлого года ТЭС ДТЭК были атакованы уже 29 раз. Из-за этого три энергетики погибли, 28 были ранены.

Сейчас в Киевской и Днепропетровской областях отменены экстренные отключения. В то же время, в Киеве экстренные отключения действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.

В Одесской области поврежден энергообъект, в связи с чем введены плановые отключения, которые будут действовать пока не закончится восстановление энергосистемы.

В "Харьковоблэнерго" сообщили, что Харьков сейчас без света, а в некоторых районах области только начинает появляться электричество.

Ракетная атака россиян 9 марта - что известно

В ночь на 9 марта на территории Украины объявили воздушную тревогу, а в некоторых областях раздались взрывы. При этом в Одесской россияне попали в объекты энергетики, из-за чего применили превентивные отключения света.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжение в столице. При этом в Киеве 40% потребителей остались без отопления в связи с экстренными отключениями электроэнергии.

Кроме того, российские ракетные удары привели к полному обесточиванию Запорожской АЭС.

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