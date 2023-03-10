Проблема заключается в поврежденном оборудовании.

В частях Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов Киева ввели стабилизационные отключения электричества. Это связано с повреждением оборудования в результате массированной атаки российских оккупантов 9 марта. Энергообъекты не могут передавать мощности некоторым потребителям.

Такой информацией поделился пресс-центр ДТЭК в официальном Telegram-канале. В сообщении сказано: "В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения, согласно стабилизационных графиков. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов".

В результате "Укрэнерго" дало команду ввести стабилизационные отключения. Они реализованы по графикам, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте ДТЭК. Представители компании сообщат, когда ситуация улучшится.

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Обновлено в 13:20. В ДТЭК рассказали, что отключения света в Киеве отменили: "В 12:47 было восстановлено электроснабжение всех жителей столицы, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются". Однако ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому возможны изменения.

Отключения электричества в Украине: последняя информация

Россия 9 марта организовала очередной террористических обстрел Украины. Целью части ударов были энергетические объекты. Попадания зафиксированы в разных областях — Харьковской, Днепропетровской, Львовской и других.

В ДТЭК сообщили, что в результате массированной атаки рашисты повредили три ТЭС. Энергетики приступили к починке оборудования сразу после окончания воздушной тревоги.

Как сообщили в "Укрэнерго" в пятницу, 10 марта, на всех объектах, которые стали целями обстрела, продолжаются ремонтные работы. На Житомирщине и Харьковщине применяются графики почасовых отключений. А в Днепропетровской и Запорожской областях действуют аварийные ограничения.

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