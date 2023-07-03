В теракте россияне традиционно обвинят Украину, считает Голобуцкий.

Россия может готовить "аварию" и даже взрыв на территории Курской АЭС, чтобы обвинить в теракте Украину. Об этом заявил эксперт Алексей Голобуцкий.

"В то время, когда все обсуждают возможный взрыв на Запорожской атомной, московиты начинают непонятные приготовления на одной из своих станций. На территории Курской АЭС идут масштабные работы, перемещается большое количество техники и людей. Учитывая предыдущие заявления Кремля, это все вполне может быть подготовкой к спланированной "аварии" и даже взрыву. Виновной, по традиции, объявят Украину", – написал он в своем Телеграм-канале.

По словам Голобуцкого, замысел россиян довольно прост. Они обвинят в аварии Украину и объявят "ответный удар".

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"Что это будет – тактическая ядерка или взрыв на ЗАЭС, не так уж важно. При отсутствии других козырей, москали таки могут решиться на реальное ядерное противостояние", – резюмировал эксперт.

Угроза подрыва ЗАЭС оккупантами

25 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что РФ завершила подготовку к теракту на Запорожской АЭС. План подрыва станции готов и утвержден.

Ранее заявление о том, что Россия готовится к теракту на Запорожской АЭС сделал президент Украины Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что оккупанты используют станцию как элемент в своей агрессии и прикрывает объектом обстрелы соседних городов.

В то же время в "Энергоатоме" заявили, что Украина узнает о возможной аварии на ЗАЭС через несколько часов после того, как что-то произойдет, когда радиация дойдет до датчиков, установленных на свободной от оккупантов территориях. Сейчас из-за действий россиян прямого доступа к радиационному контролю у Украины нет.

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