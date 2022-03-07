Также получили повреждения (выбитые окна, двери) несколько многоквартирных жилых домов.

В городе Овруче в Житомирской области воздушным ударом разрушено здание центра занятости и полностью два двухэтажных жилых дома.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Житомирской области.

Так, около 21:00 6 марта в г. Коростень вследствие воздушного удара выбило окна в трехэтажном здании СОШ №2. Погибших нет, 1 человек получил травмы.

Примерно в это же время в г. Овруч Коростенского района также в результате воздушного удара разрушено здание Овручского центра занятости, полностью два двухэтажных жилых дома.

Получили повреждения (выбиты окна, двери) несколько многоквартирных жилых домов (информация уточняется).

Ранее авиаударом российского оккупанта была разрушена часть перинатального центра во время атаки на Житомир.

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