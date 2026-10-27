Россия атаковала Южный мост в Киеве: движение перекрыто для всего транспорта

В Киеве после ракетного обстрела ночью 27 октября были повреждены инфраструктура метрополитена и Южный мост. Из-за этого движение поездов ограничили на красной и зеленой линиях метро, а впоследствии мост временно перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко, Киевская городская военная администрация, Киевская городская государственная администрация и Патрульная полиция.
По словам Кличко, в результате обстрела был поражен Южный мост. Также повреждена расположенная на нем инфраструктура метрополитена.
Как курсируют поезда метрополитена
Из-за повреждения наземной инфраструктуры движение поездов по красной линии ограничено. В настоящее время они курсируют между станциями "Академгородок" и "Дарница".
Станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыты для пассажиров.
Движение поездов через Южный мост приостановлено. Зеленая линия работает на двух отдельных участках: поезда курсируют между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Червоный Хутор".
На месте повреждений работают необходимые специалисты.
Южный мост закрыли для всего транспорта в обоих направлениях
Впоследствии патрульная полиция сообщила о временном перекрытии Южного моста для всех транспортных средств в обоих направлениях.
Ограничения связаны с повреждениями, которые объект получил в результате ночной ракетной атаки.
Обновлено в 06:36. По обновленной информации, произошли изменения в работе метрополитена. По информации КГГА:
- Красная линия: движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" – "Лесная". Все станции, в том числе "Черниговская" и "Лесная", открыты для пассажиров.
- Зеленая линия: движение поездов – между станциями "Сырец" – "Выдубичи". В то же время движение поездов между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" временно приостановлено.
Кроме того, в Киеве усиливают работу наземного общественного транспорта из-за изменений в работе метро. В связи с увеличением погрузки на красную линию метрополитена на временном автобусном маршруте № 1-М будут работать 15 единиц подвижного состава.
Также из-за перекрытия Южного моста меняется движение автобусов № 22, 91. Для обеспечения перевозки пассажиров движение этих маршрутов организуют через Дарницкий мост.
На маршруте № 22 количество автобусов увеличат на 4 единицы – в общей сложности будут работать 14 автобусов. В то же время, 5 автобусов будут курсировать на коротком отрезке ул. Тростянецкая – ст. м. "Лыбидская".
На маршруте № 91 также добавят 4 автобуса – в общей сложности будут работать 7 единиц подвижного состава.
Атака на Киев – последние новости
Как сообщал УНИАН, с вечера понедельника, 26 октября, российские оккупанты запустили по столице Украины – городу Киеву – баллистические ракеты.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские баллистические ракеты поразили в Киеве территорию одного из университетов. Кличко сообщил, что число пострадавших возросло до 10 человек, большинство из них – студенты. Также он сообщил об одном погибшем: