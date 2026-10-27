Россия атаковала Южный мост в Киеве: движение перекрыто для всего транспорта

После аварии на Южном мосту поезда зеленой линии курсируют на двух отдельных участках, а на красной линии временно закрыты станции "Черниговская" и "Лесная".

В Киеве после ракетного обстрела ночью 27 октября были повреждены инфраструктура метрополитена и Южный мост. Из-за этого движение поездов ограничили на красной и зеленой линиях метро, а впоследствии мост временно перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко, Киевская городская военная администрация, Киевская городская государственная администрация и Патрульная полиция.

По словам Кличко, в результате обстрела был поражен Южный мост. Также повреждена расположенная на нем инфраструктура метрополитена.

Как курсируют поезда метрополитена

Из-за повреждения наземной инфраструктуры движение поездов по красной линии ограничено. В настоящее время они курсируют между станциями "Академгородок" и "Дарница".

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Станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыты для пассажиров.

Движение поездов через Южный мост приостановлено. Зеленая линия работает на двух отдельных участках: поезда курсируют между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Червоный Хутор".

На месте повреждений работают необходимые специалисты.

Южный мост закрыли для всего транспорта в обоих направлениях

Впоследствии патрульная полиция сообщила о временном перекрытии Южного моста для всех транспортных средств в обоих направлениях.

Ограничения связаны с повреждениями, которые объект получил в результате ночной ракетной атаки.

Обновлено в 06:36. По обновленной информации, произошли изменения в работе метрополитена. По информации КГГА:

Красная линия: движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" – "Лесная". Все станции, в том числе "Черниговская" и "Лесная", открыты для пассажиров.

Зеленая линия: движение поездов – между станциями "Сырец" – "Выдубичи". В то же время движение поездов между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" временно приостановлено.

Кроме того, в Киеве усиливают работу наземного общественного транспорта из-за изменений в работе метро. В связи с увеличением погрузки на красную линию метрополитена на временном автобусном маршруте № 1-М будут работать 15 единиц подвижного состава.

Также из-за перекрытия Южного моста меняется движение автобусов № 22, 91. Для обеспечения перевозки пассажиров движение этих маршрутов организуют через Дарницкий мост.

На маршруте № 22 количество автобусов увеличат на 4 единицы – в общей сложности будут работать 14 автобусов. В то же время, 5 автобусов будут курсировать на коротком отрезке ул. Тростянецкая – ст. м. "Лыбидская".

На маршруте № 91 также добавят 4 автобуса – в общей сложности будут работать 7 единиц подвижного состава.

Атака на Киев – последние новости

Как сообщал УНИАН, с вечера понедельника, 26 октября, российские оккупанты запустили по столице Украины – городу Киеву – баллистические ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские баллистические ракеты поразили в Киеве территорию одного из университетов. Кличко сообщил, что число пострадавших возросло до 10 человек, большинство из них – студенты. Также он сообщил об одном погибшем:

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