Пригожин объявил о выводе своих боевиков из города, за который "Вагнер" бился с прошлого лета.

Решение Евгения Пригожина вывести боевиков "Группы Вагнера" из Бахмута вызвано желанием избежать ответственности за неудачу с захватом города к определенной дате, а не со "снарядным голодом".

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии РБК-Украина.

Спикер отмечает, что никакого снарядного голода в Бахмуте у противника нет. Только за текущие сутки нанесено 520 артударов по позициям ВСУ на этом направлении. Поэтому первопричиной вывода наемников украинское командование считает исчерпание людского ресурса у "Вагнера".

Видео дня

"Более месяца назад мы делали предположение, что если у "Вагнера" сохранится такая динамика потерь – 100 человек убитыми и более в сутки – и не восстановится источник пополнения, который они брали из российских тюрем, то в ближайшем будущем они будут уничтожены". Так и получается. Поэтому это никакой не "снарядный голод", о котором Пригожин говорит", – заявил Череватый.

Спикер подчеркнул, что Пригожин осознает невозможность полностью взять Бахмут, поэтому пытается снять с себя ответственность.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк предложил альтернативную точку зрения. Он считает, что Пригожин вовсе не собирается выводить своих наемников из Бахмута. Никаких объективных свидетельств подготовки к выводу разведка не видит.

"Пригожин не будет выводить "вагнеровцев" из Бахмута. Эти заявления сделаны им на фоне того, что он не может выполнить очередное обещание – захватить Бахмут до 9 мая. Поэтому он сейчас пытается сделать кого-то виноватым в этом, ведь он сейчас понимает, что уже не может сдержать свое слово", – объяснил Черняк.

Заявления Пригожина

В последние дни Евгений Пригожин резко активизировал критику в адрес российского военного командования. Он обвинил Генштаб РФ в отсутствии снарядов на фронте, из-за чего боевики несут, по его словам, огромные потери.

Сегодня Пригожин прямо объявил о решении вывести своих боевиков из Бахмута 10 мая. Ранее такие угрозы озвучивались им только гипотетически.

Вас также могут заинтересовать новости: