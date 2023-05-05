Он заявил, что ответственность за десятки тысяч трупов "вагнеровцев" лежит на этих двух должностных лицах.

Главарь"Вагнера" Евгений Пригожин снова публично обвинил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в потерях его ЧВК. Речь идет о "десятках тысяч убитых и раненых".

В новом ролике, который распространяют российские СМИ, Пригожин заявил, что тысячи трупов "вагнеров" на совести лично Шойгу и Герасимова, которые не дают боевикам боеприпасов.

"За десятки тысяч убитых и раненых перед их матерями и детьми они понесут ответственность - я этого добьюсь", - заявил Пригожин между размышлениями о потерях.

Он намекнул, что потери "Вагнера" настолько велики, что за менее чем 4 месяца боев будут ликвидированы 100% личного состава.

"Чиновники не выполняют своих обязанностей. Не используют то, чему их учили. Герасимова учили, а Шойгу, насколько я знаю, нет. И поэтому их непрофессионализм губит десятки тысяч россиян. Это невозможно простить", - заявил "бахмутский мясник" Пригожин.

Снарядная истерика Пригожина

Главарь "Вагнера" Пригожин несколько раз публично вступал в конфронтацию с Генштабом и Минобороны РФ, заявляя, что его наемникам блокируют поставки боеприпасов. Вчера он в который раз пожаловался на нехватку боеприпасов и показал десятки трупов.

Ночью Пригожин пригрозил, что из-за снарядного голода "вагнеровцев" 10 мая выведут из Бахмута. Эксперты считают, что к заявлениям россиян о выходе из Бахмута нужно относиться очень аккуратно и осторожно, поскольку это может оказаться ловушкой.

На фоне этих новостей Минобороны Украины отчиталось, что ВСУ разнесли несколько складов с боеприпасами "Вагнера" в Бахмуте.

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