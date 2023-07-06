После подрыва дамбы высокая вода "отбросила" захватчиков на расстояние до 15 км, но сейчас ситуация частично изменилась - обстрелы населения усилены.

На Херсонщине российские оккупанты пытаются вернуться к позициям, которые оставили после совершенного ими же теракта на дамбе Каховской ГЭС 6 июня.

Об этом во время брифинга рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Геменюк.

По ее словам, после подрыва дамбы, когда из-за этого произошло искусственное наводнение, высокая вода изменила линию соприкосновения - фактически россияне были отброшены на разных участках на расстояние от 5 км до 15 км.

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"Поэтому возвращение на позиции для них очень важно для того, чтобы вернуться к терроризированию правого берега. Они начинают возвращаться туда - куда возможно - где вода поотходила. Это возвращение - на несколько километров. Сейчас они пытаются обустраивать новые позиции, потому что предыдущие совершенно не пригодны к использованию. В том числе, в многоэтажках они пытаются на верхних этажах располагать минометные расчеты", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, кроме того, противник продолжает практику обстрелов населения, которое все еще страдает от искусственного наводнения на левом берегу, где еще не везде отошла вода.

Как отмечает Гуменюк, тот факт, что на определенных участках противник вернулся почти к предыдущим позициям, свидетельствует количество и мощность обстрелов.

"Они сейчас пытаются держать цифру: 50 обстрелов - на световой день и 40 - на ночь. Девяносто обстрелов в сутки - это та мощность, которую они держали до техногенной катастрофы", - добавляет спикер.

Война в Украине - ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего произошла масштабная катастрофа. В частности, искусственное наводнение "накрыло" десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра. Погибли люди, животные, разрушено много жилых домов. Сами оккупанты также определенным образом пострадали от своего же теракта. По словам специалистов, россияне не предполагали, что могут также оказаться в такой водяной ловушке.

В последнее время оккупанты значительно усилили обстрел Херсонщины. В частности, за 5 июля противник нанес по правобережью более 80 ударов (выпустил по мирным людям 430 снарядов). Оккупанты попали в жилые кварталы, два человека погибли, еще десять, среди которых ребенок, получили ранения.

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