Среди раненых - ребенок.

Российские военные продолжают издеваться над гражданским населением Херсонской области, из-за этого на правобережье погибли два человека, много раненых.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник нанес по деоккупированному региону более 80 ударов, во время которых выпустил по мирным людям 430 снарядов. В частности, из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и сбрасывал взрывчатку с БПЛА. Только именно по Херсону было выпущено почти 40 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов. Два человека погибли, еще десять, среди которых ребенок, получили ранения", - отмечает чиновник.

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Что происходит в Херсонской области - последние данные

В Силах обороны сообщили, что в последнее время оккупанты значительно усилили обстрел Правобережья. В частности, за 2 июля по Херсонской области противник выпустил почти шесть сотен снарядов, утром 4 июля Вооруженные Силы РФ нанес по Херсону артудар, из-за которого погибли пожилые супруги. Под вражеским огнем - областной центр, населенные пункты Антоновка, Золотая Балка, Садовое.

На днях сообщалось, что украинские защитники "отработали" по российским захватчикам на Херсонщине: враг потерял крупнокалиберные пушки "Гиацинт", лодки, очередной пункт боепоставки и полсотни военных.

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