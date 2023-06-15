Благодаря этому значительно уменьшилось количество вражеских обстрелов.

На юге российские оккупанты оттянули свои позиции на расстояние до 15 км. Это значительно снизило интенсивность обстрелов.

Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире канала "Мы - Украина". По ее словам, благодаря отводу позиций значительно уменьшилось количество обстрелов, ведь некоторые вооружения уже нельзя применять.

"Вода сходит, и они возвращаются к своим коварным планам. Начинают применять на нашем участке фронта более активно ракетные удары и усиливать артиллерийское участие", - заявила Гуменюк.

Последние новости с фронта

За прошедшие сутки ВСУ продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях и 14 июня добились успехов. Бои продолжались в западной части Донецкой области, особенно в районе Макаровки, и в западной части Запорожской области к югу от Орехова.

За последние три дня Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освободили около 3 квадратных километров.

На Бердянском направлении бои продолжаются в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка.

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