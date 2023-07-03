Уровень воды у дамбы Днепровской ГЭС упал до 12,17 метров.

Теракт, совершенный российскими оккупантами на дамбе Каховской ГЭС, имел последствия и для других украинских гидроэлектростанций. Значительное падение уровня воды фиксируют на Днепре в районе расположенной в Запорожье Днепровской ГЭС.

Фото, опубликованные главой офиса президента Андреем Ермаком, демонстрируют, что по дну реки на этом участке можно передвигаться пешком.

"Не замечать этого невозможно. Молчать об этом также нельзя. Ибо молчание и отсутствие наказания для террористов – это преступление против нынешних и будущих поколений. Россия будет отвечать, их поколения за все заплатят и это станет уроком для всей российской нации", – комментирует глава ОПУ.

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Ситуация на Днепровской ГЭС после подрыва Каховской дамбы

13 июня, через неделю после теракта российских оккупантов на дамбе Каховской ГЭС, в "Укргидроэнерго" сообщали, что из-за резкого снижения уровня воды в нижнем водохранилище Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничениями, и призывали потребителей электроэнергии экономно использовать ее.

Уровень воды у дамбы ДГЭС продолжает падать. По состоянию на 3 июля средний уровень нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС – 12,17 м. Это на метр ниже, чем было две недели назад (19 июня уровень воды был 13,10 м).

В "Укргидроэнерго" отрабатывают варианты обеспечения функционирования ДнепроГЭС в Запорожье без ограничений и на полную мощность.

Ранее, в декабре 2022 года, Днепровская ГЭС была повреждена во время массированного обстрела Запорожья российскими оккупантами.

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