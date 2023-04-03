Российские оккупанты ударили по проспекту Индустриальный в Авдеевке, где попали в ведомственный автобус.

Российские захватчики во время обстрела Авдеевки попали в автобус компании "Метинвест", в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Один человек погиб, один получил ранения во время обстрела Авдеевки российской оккупационной армией", - говорится в сообщении.

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В частности, российские оккупанты ударили по проспекту Индустриальный, попали в ведомственный автобус, в котором в то время находилось два человека - водитель и пассажирка.

"Водитель остался жив, а пассажирка, к сожалению, получила ранения, несовместимые с жизнью", - сообщил Кириленко.

Война в Украине - российские обстрелы

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 2 апреля, из-за российских обстрелов погибли 12 гражданских украинцев, еще 32 человека получили ранения. В целом, по данным Минобороны, российские войска обстреляли территорию семи областей Украины.

Вследствие минометного обстрела населенных пунктов Херсонщины погибли два человека: 47-летний мужчина в Херсоне, и 75-летняя женщина в с. Ивановка.

Авдеевка Донецкой области также регулярно страдает от российских обстрелов. В частности, 31 марта оккупанты ударили по Авдеевке из артиллерии, в результате чего погибли два человека, из них один младенец.

26 марта российские захватчики нанесли ракетный авиаудар по двум многоэтажкам в Авдеевке. В целом, одно попадание зафиксировано на территории коксохимического завода, еще три ракеты ударили по центральной части Авдеевки.

А 8 марта российские войска обстреляли Авдеевку, в результате обстрела разрушено здание заводоуправления коксохимического завода. Из-под завалов спасли четырех гражданских, один из них находится в тяжелом состоянии.

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