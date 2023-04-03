В частности, в Херсоне погиб 47-летний мужчина, а в с. Ивановка - 75-летняя женщина.

Вследствие минометного обстрела населенных пунктов Херсонщины погибли два человека: женщина и мужчина.

Об этом в Facebook сообщает полиция Херсонской области. Отмечается, что российская армия в очередной раз атаковала мирные населенные пункты Херсонского и Бериславского районов из РСЗО, артиллерии, минометов, БПЛА и авиации.

В частности, в Херсоне под огнем врага оказались объекты гражданской инфраструктуры. В результате попадания вражеских снарядов пострадали частные и многоквартирные дома, дачные участки, магазины.

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"Во время минометного обстрела микрорайона Корабел во дворе собственного дома погиб 47-летний мужчина. Под минометным огнем оккупантов оказалось и с. Ивановка Дарьевской сельской общины, там в дачном кооперативе погибла 75-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Также российская армия из истребителей обстреляла управляемыми авиационными бомбами С. Кизомис и С. Днепровское Белозерской общины. В результате бомбардировки повреждена территория оздоровительного комплекса и завода.

В полиции добавили, что за прошедшие двое суток открыто 28 уголовных производств по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Армия РФ устроила "Кровавые сутки" украинцам

Напомним, что по итогам суток армия РФ отметилась убийствами более десятка украинских граждан в разных уголках государства - там, где враг смог задействовать свои войска и технику.

В ситуационном центре Министерства обороны Украины сообщили, что в целом за последние 24 часа оккупанты обстреляли 92 населенных пункта Украины - погибли 12 человек, еще десятки - ранены.

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