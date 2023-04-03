Противники за минувшие сутки били по 92 украинским населенным пунктам.

За сутки из-за российских обстрелов в Украине погибли 12 гражданских, еще 32 ранены.

Как свидетельствуют данные Ситуационного центра Министерства обороны Украины, за прошедшие сутки - в воскресенье, 2 апреля, российские войска обстреляли территорию семи областей Украины.

Всего из различных видов вооружения (минометы, танки, САУ, артиллерия, РСЗО, ЗРК "С-300", БПЛА, тактическая авиация) осуществлены обстрелы 92 населенных пунктов, подтверждено поражение 74 объектов инфраструктуры.

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"Предварительно, погибли 12 человек и 32 ранены", - говорится в сообщении.

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Генштаб Вооруженных сил Украины утром 3 апреля сообщил, что российские захватчики за прошедшие сутки нанесли по украинской земле 32 авиационных и 5 ракетных ударов.

Днем 2 апреля стало известно, что враги обстреляли центральную часть города Константиновка Донецкой области. В результате вражеского обстрела погибли 6 человек, а 8 - получили ранения.

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