Из-под завалов спасли четырех гражданских, один из них находится в тяжелом состоянии.

В Донецкой области сегодня российские войска обстреляли Авдеевку, в результате обстрела разрушено здание заводоуправления коксохимического завода. Об этом сообщил народный депутат и бывший генеральный директор ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" Муса Магомедов.

"В честь 8 марта "мышебратья" повоевали с домами заводоуправления АКХЗ, завалили большую часть здания. Удалось откопать всех 4 пострадавших, 1 из них тяжелый", - отметил он.

Позже Магомедов обнародовал видео с места попадания, заметив, что на территории завода находились только гражданские граждане. "Но "асвабадителей" это не волнует, наоборот, успешно они воюют только с женщинами и детьми", - подчеркнул он.

Видео дня

Также Магомедов отметил, что российские оккупанты девять лет пытаются взять Авдеевку, но украинские защитники героически обороняют территории от врага. "Из-за своего бессилия орки палят по домам и предприятиям", - подчеркнул он и добавил, что в частности вчера в результате авиаудара была разрушена многоэтажка, обошлось без пострадавших.

Ситуация в Донецкой области-последние новости

В СНБО сделали заявление по обороны Бахмута. Там заявили, что оборона города будет продолжаться. Ситуация на Бахмутском направлении, которое является важнейшим для Украины, является сложной, но контролируемой, заявили в СНБО.

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, Россия почти исчерпала свои силы в Донецкой области.

Тем временем правительство утвердило механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

Вас также могут заинтересовать новости: