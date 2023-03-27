В результате удара повреждены гостиница и здание суда.

Российские оккупанты утром нанесли ракетного удара по Авдеевке в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"На Донецком направлении накануне утром россияне нанесли ракетный удар по Авдеевке - повреждены гостиница и здание суда. В течение вчерашнего дня шесть раз были обстреляны окрестности Курахово, громко было в Очеретинской громаде - без жертв. На Горловском направлении зафиксированы обстрелы Часовоярской громады и сел Соледарской громады: Васюковки, Раздоловки, Орехово-Васильевки и Миньковки. Информация о пострадавших не поступала", - отметил он.

На Лисичанском направлении, по словам Кириленко, в Звановской громаде разрушены три и повреждены шесть домов в самой Звановке, еще четыре дома - в Переездном.

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Также, как сообщил глава ОВА, несколько частных домов повреждены в Северске.

Ситуация в Авдеевке

Оккупанты регулярно обстреливают город и бьют по нему ракетами. Так, утром 25 марта россияне ударили по Авдеевке двумя ракетами. К северу от города происходят штурмовые действия врага.

Вчера, 26 марта, стало известно, что поддерживать жизнедеятельность города больше невозможно - из Авдеевки эвакуируют последних коммунальщиков.

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