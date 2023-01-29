По словам главы ОВА, люди погибли в Константиновке и Бахмуте.

Россия продолжает убивать украинцев. В частности, за вчерашний день российские захватчики убили четырех мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, люди погибли в Константиновке и Бахмуте.

"Россия убивает гражданских! За 28 января россияне убили четырех жителей области: троих в Константиновке и одного в Бахмуте. Еще 17 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

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Кириленко также напомнил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война в Украине - Донецкая область

Как сообщал УНИАН, ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил о значительном обострение ситуации практически вдоль всей линии фронта в Донецкой области. По его словам, российские оккупанты усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов Донбасса на фоне отсутствия успехов на поле боя.

В частности, 26 января россияне из артиллерии обстреляли поселок Очеретино Донецкой области. В результате были убиты два человека, еще один - ранен. А несколькими днями ранее враг обстреливал Константиновку. По данным Генштаба ВСУ, в течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов и 13 авиационных ударов по гражданским объектам города.

27 января российские оккупанты ударили по городу Часов Яр, в результате чего два человека погибли и по меньшей мере пятеро были ранены. Позже в этот же день россияне повторно обстреляли жилые массивы Часового Яру. Возникли пожары в жилых домах и школе.

28 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли Константиновку. В результате трое гражданских погибли, пострадали по меньшей мере 14 человек. Россияне били по жилому кварталу города ракетами С-300, в результате чего повреждены четыре многоэтажки, гостиница, гаражи и гражданские машины.

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