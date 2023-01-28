Прекратить этот российский террор было бы возможно, если бы Украина получила дальнобойные ракеты.

В результате атаки РФ по Константиновке в Донецкой области пострадали по меньшей мере 14 человек.

"Сегодня в 9:15 российская армия осуществила ракетный обстрел нашего города Константиновка Донецкой области. Враг применил ракеты С-300. По жилому сектору. По состоянию на это время 17 фамилий в списке пострадавших. 14 – ранены. Три человека погибли", – проинформировал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и подчеркнул, что прекратить этот российских террор было бы возможно, если бы мы могли обеспечить соответствующие ракетные силы военных.

Видео дня

"Российские ракеты попали в Константиновке, в частности, в четыре жилых дома. И такие обстрелы, к сожалению, являются повседневностью наших территорий, до которых российская армия достает вот такими ракетами. Донбасс, Харьковщина, юг государства. Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности. Украине нужны дальнобойные ракеты – в частности для того, чтобы убрать эту возможность оккупантов ставить где-то далеко от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города. И я благодарю всех в мире – политиков, общественных деятелей, журналистов и обычных людей, которые настаивают вместе с нами на том, что не может быть каких-то табу в поставке оружия для защиты от российского террора. Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли это жизненно необходимое снабжение – снабжение, в частности, ATACMS и другим подобным оружием. Потому что это нужно для защиты жизни", - сказал Зеленский.

Ракетный удар по Константиновке 28 января

Утром в субботу, 28 января, российские оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области. Сначала сообщалось, что трое гражданских погибли и по меньшей мере двое были ранены в результате атаки.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко извещал, что в результате удара повреждены четыре многоэтажки, гостиница, гаражи и машины гражданских.

Константиновка регулярно подвергается ударам со стороны российских оккупантов. Ранее на этой неделе враг нанес по городу 5 ракетных ударов и 13 авиационных ударов.

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