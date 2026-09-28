РФ объявила вознаграждение в 20 млн долларов за информацию о местонахождении Мадяра, – WSJ

Российские суды заочно признали Роберта Бровди виновным в терроризме, связанном с военными операциями Украины, и приговорили его к десятилетиям лишения свободы.

Россия через постсоветские криминальные сети якобы объявила вознаграждение в размере 20 млн долларов за информацию о местонахождении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным "Мадяр", сообщила автор материала Джиллиан Кей Мелчиор в статье The Wall Street Journal.

Журналистка побывала на секретном командном пункте украинских операторов дронов и описала их работу, а также встречу с Робертом Бровди.

Согласно сообщению Сил беспилотных систем, Кремль через постсоветские преступные группировки объявил вознаграждение в размере 20 миллионов долларов за информацию о местонахождении майора Бровди.

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Более того, российские суды заочно признали его виновным в терроризме, связанном с военными операциями Украины, и приговорили к десятилетиям заключения.

Из-за высокой угрозы российской слежки журналистке пришлось принять строгие меры конспирации, чтобы попасть в секретный командный пункт на юго-востоке Украины.

"Мне пришлось отключить функции определения местоположения на телефоне и перевести его в режим полета. Затем телефон положили в сумку Фарадея, которая блокирует сигналы Wi-Fi, сотовой связи, Bluetooth и GPS. Команда майора Бровди отвезла меня к месту встречи в автомобиле с затемненными стеклами, чтобы никто не смог разглядеть маршрут к тайным локациям где-то на юго-востоке Украины", – говорится в статье.

Автор статьи рассказала, что с начала полномасштабной войны россияне убили 79 мужчин и женщин из подразделения "Птицы Мадяра", и их имена высечены на стене у входа в командный центр.

"Пройдя по этому мрачному коридору, вы попадаете в комплекс, напоминающий нечто среднее между центром управления полётами НАСА и космополитической художественной галереей: стены украшены произведениями из частной коллекции майора Бровди, в частности картинами украинских художников Анатолия Криволапа и Марии Примаченко", – добавила Мелчиор.

Она отметила, что Бровди возглавляет Силы беспилотных систем с июня 2025 года. Это формирование составляет около 2,5 % украинских Вооруженных сил, но, по оценке, приведенной в материале, несет ответственность примерно за треть потерь российских войск за предыдущий год.

Бровди объясняет подход украинских военных прежде всего скоростью принятия решений, использованием данных и эффективным применением ресурсов.

"Война – это математика, правильное планирование, правильное использование сил и расходование как можно меньшего бюджета", – отметил руководитель Сил беспилотных систем.

Мадяр подчеркнул необходимость создания целостной системы, а не сосредоточения внимания только на отдельных моделях дронов.

"Задача состоит в том, чтобы построить экосистему", – считает он.

Автор статьи описала использование украинской системы управления боевыми действиями Delta. По её словам, платформа объединяет данные с дронов, датчиков и других средств в едином информационном пространстве.

Бывший министр армии США Дэн Дрисколл в мае 2026 года рассказывал американским законодателям, что Delta интегрирует дроны, датчики и огневые средства в одну сеть. В то же время он критиковал разобщенность американских программных систем, назвав их "разделенными, изолированными и неэффективными против современных угроз".

С помощью этой системы операторы могут отмечать на карте обнаруженные цели, после чего информация становится доступной другим военным, находящимся поблизости.

После каждой операции также формируется цифровой отчет с данными о месте, времени, условиях, цели, использованном дроне или другом средстве и результате удара.

Бровди подчеркнул, что эти данные являются одним из ключевых ресурсов современной войны.

Успехи Сил беспилотных систем: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Мадяра, военно-морская база Новороссийск в ночь на 9 сентября в результате комплексного удара Сил обороны с участием СБС потеряла ряд военных плавсредств, в том числе ракетоносцев. В частности, военные уничтожили палубный истребитель Су-33, вертолёт Ми-8 и два комплекса РЛС, а именно "Каста 2Е2" и РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-300/400 в районе Геленджика. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что в Новороссийске в Краснодарском крае была поражена военно-морская база. В частности, терминал, задействованный в отгрузке нефти, объекты военной гавани, военные корабли, носители крылатых ракет "Калибр".

Также мы писали, что Бровди сообщил, что в ночь на 24 августа были результативно поражены 66 вражеских целей, среди которых МиГ-29. Кроме того, речь идет о четырёх комплексах радиолокационных станций: две единицы "Каста-22", "Небо-СВ" (все – в Ростовской обл.) и "СТ-68" (Роздольное, Крым). Мадяр также заявил, что горели 11 временных пунктов дислокации врага на временно оккупированной территории Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а также "проведена сессия Вальпургиевой ночи на червячной трассе "Новороссия"".

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