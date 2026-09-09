Истребитель Су-33, вертолет Ми-8 и корабли: Мадяр раскрыл результаты ночных ударов по РФ

Среди уничтоженного также имеются комплексы РЛС.

В ночь на 9 сентября Силы обороны поразили ряд важных целей противника. В частности, в Новороссийске были поражены корабли, а в Анапе – палубный истребитель Су-33 и вертолет Ми-8.

Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровди. "Военно-морская база Новороссийск в ночь на 9 сентября в результате комплексного удара Сил обороны с участием СБС потеряла ряд военных плавсредств, в том числе ракетоносцев. В Анапе Птицы СБС уничтожили ночью палубный истребитель Су-33, вертолёт Ми-8 и два комплекса РЛС, а именно "Каста 2Е2" и РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-300/400 в районе Геленджика", – подчеркнул военный.

По его словам, в сентябре по сравнению с августом на 16% выросло среднесуточное число уничтоженных боевых единиц противника Птицами СБС на линии соприкосновения: 411 боевых единиц в сутки в сентябре против 355 боевых единиц в сутки в предыдущем месяце.

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Однако Мадяр отметил, что противник усилил концентрацию личного состава на передовой, в основном на Добропольском направлении Донецкой области (зона ответственности Группировки войск "Азов", 1-й корпус НГУ). Это, в свою очередь, отразилось на результатах работы Сил обороны.

В частности, как отметил Мадяр, в течение 1–8 сентября (по состоянию на утро среды, 9 сентября) были результативно поражены 16 720 целей противника, который также понес потери в живой силе – более 3 тыс. солдат. В рамках операции "МоЛоЧКа" поражено 13 единиц теневого флота России в Черном море.

"Азовское море и Керченский пролив под контролем… Всего за время операции СБС "МоЛоЧКа" уничтожено 282 единицы плавсредств теневого флота", – заявил Мадяр.

Удары по целям врага

Напомним, накануне сообщалось, что украинские дроны поразили российские вертолеты Ми-35 и Ми-8 на аэродроме "Таганрог-Центральный". По данным аналитиков, об этом свидетельствуют спутниковые снимки; удар по аэродрому в Ростовской области был нанесен в ночь на 7 сентября.

Эта база расположена примерно в 40 км от государственной границы Украины. Авиабазу активно использует российская армия, на её территории находится 325-й авиаремонтный завод, занимающийся ремонтом транспортных самолётов и агрегатов для Ил-76.

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