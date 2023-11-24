Лидер фракции "Слуга народа" рассказал подробности переговоров России и Украины в 2022 году, был ли процесс управляемый Вашингтоном и как выбирался состав делегации с украинской стороны.

На переговорах между Украиной и Россией, которые проходили в марте 2022-го года после полномасштабного второжения, в делегации государства-агрессора были специальные люди, которые писали психологические портреты каждого из участников украинской стороны.

Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью телеведущей Наталье Мосейчук.

"Российская сторона капитально подготовилась к переговорам. С нашей стороны было 7 человек, а с их стороны приехало 30 или 40 человек на кортежах. Когда мы все общались за столом, позади их переговорщиков стояли специальные люди, которые писали психологические портреты каждого из нас - кто говорит правду, кто врет, кто на какие вещи эмоционально реагирует. Я потом читал такие портреты, на самом деле они очень точные", - вспомнил Арахамия.

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Также Арахамия разъяснил перспективы дальнейших переговоров с Москвой и насколько они будут выгодны путинскому режиму.

"Россия сразу сядет за стол переговоров. Как только мы их позовем, на следующий день они составят делегацию и будут ждать. Они четко понимают, что как только появится новость, что Украина села за стол переговоров, все поставки, которые и так задерживаются, будут еще больше задерживаться уже из-за политических обстоятельств. Они мечтают о таком сценарии. Потому что это для них выгоднее, чем для нас", - отметил Арахамия.

Новый выпуск "Мосейчук+" - авторского проекта Натальи Мосейчук, выйдет сегодня, 24 ноября, в 22:30 на канале "1+1 Украина". В нем Арахамия расскажет, почему наши потери на фронте засекречены, о возможной коррупции в ВСУ и почему НАТО боится Трампа. Также Мосейчук узнает у Арахамии все подробности переговоров России и Украины в Беларуси в 2022 году, был ли процесс управляемый Вашингтоном, почему с украинской стороны был выбран именно такой состав делегации, какая была цель у враждебной стороны, почему Украина не подписала никаких документов и действительно ли именно Борис Джонсон остановил подписание соглашения.

Проект также можно посмотреть также на YouTube-канале Натальи Мосейчук и платформе Киевстар ТВ.

Переговоры Украины и России

22 ноября во время выступления на саммите G20 российский президент Владимир Путин заявил, что РФ якобы "никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной". Также он назвал происходящее в Украине "трагедией" и призвал "искать пути для ее скорейшего прекращения".

В ответ в Офисе президента дали жесткую отповедь, назвав речь российского диктатора "конкретной шизофренией", свидетельствующей о его неадекватности, и отметили, что прекратить трагедию можно немедленно выведя оккупационные российские войска с суверенной украинской территории.

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