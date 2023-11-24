Подоляк заявил, что содержание заявления российского президента демонстрирует то, что он неадекватен.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления диктатора Владимира Путина на саммите G20 о том, что Россия якобы готова к мирных переговоров, но Украина отказывается.

"Мне вообще это странно:"мы (русские – УНИАН) готовы к мирным переговорам". То есть ты заходишь с войной умышленно убивать людей, чтобы говорить с ними о мире? Ну, это же конкретная шизофрения, называем вещи своими именами. Но Путин всегда так себя вел - говорил абсурдные вещи. Просто сегодня это рельефно видно", - заявил Подоляк в интервью 24 канала.

Советник главы ОП также отметил, что выступление Путина четко демонстрирует, что "этот человек не является адекватным, реалистичным, абсолютно не имеет даже базового уровня знаний, на который можно опираться, проводить какой-то анализ".

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"В России считали, что когда они очень быстро захватят Украину, то смогут немножко прирезать самых патриотично настроенных граждан другой страны. То есть отфильтруют их, в концлагерях потом уничтожат и тому подобное, и об этом мало кто будет знать, потому что всю историю будет модерировать Советский Союз 2.0. Я просто хочу, чтобы мы это все понимали и фиксировали. Поэтому, имея это все в подсознании, Путин хочет сказать якобы они "всегда были за мир" – убивают людей, потому что за мир, хотят уничтожить Украину, потому что за мир и т.д.", - добавил Подоляк.

Россия готова к мирным переговорам

Недавно российский диктатор Владимир Путин сделал заявление о переговорах с Украиной. Во время выступления на саммите G20 российский президент заявил, что РФ якобы "никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной". Он назвал происходящее в Украине "трагедией" и призвал "искать пути для ее скорейшего прекращения".

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