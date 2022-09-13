Зафиксированы факты похищения людей, мародерство.

Оккупанты продолжают уничтожать села Херсонской области, обстреливая их из тяжелого вооружения.

Об этом информирует полиция Херсонской области.

"За минувшие сутки полиция открыла 21 уголовное производство по военным преступлениям российской армии на территории Херсонской области. Военнослужащие РФ продолжают уничтожать села области, обстреливая их из тяжелого вооружения. Под вражеским огнем оказались пгт Нововоронцовка, Белая Криница, села Трудолюбовка, Веремеевка и Белогорка. Снаряды попали в частные дома, зафиксированы их повреждения и разрушения, уничтожено имущество граждан, есть раненые. В результате обстрелов в некоторых населенных пунктах отсутствует энерго- и водоснабжение", - отмечает полиция.

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На местах обстрелов работали полицейские, собравшие доказательства военных преступлений армии РФ. Полиция открыла уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, отмечают правоохранители, как метод устрашения и подавления сопротивления россияне продолжают похищать людей на оккупированных территориях, подвергая их пыткам. В частности, в Каховке оккупанты похитили 3 мужчин из числа должностных лиц и педагогов.

Как сообщается, в Херсоне практически не осталось не захваченных оккупационными войсками государственных и частных учреждений. Так, на Николаевском шоссе военные РФ захватили частное предприятие по изготовлению цемента и используют имеющуюся там технику для собственных нужд.

После освобождения пгт Высокополье полицейские фиксируют там многочисленные факты мародерства российскими военными, которые обворовывали дома и забирали автомобили, мототранспорт и велосипеды местных жителей. В поселке почти не осталось уцелевших домов, все либо уничтожено обстрелами, либо ограблено военными страны-агрессора.