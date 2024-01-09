Указывается, что тактика приманки была распространена на протяжении всей войны.

Российские войска продолжают рисовать на своих аэродромах фальшивые истребители, явно пытаясь обмануть Украину. Об этом свидетельствуют полученные спутниковые снимки, недавно сделанные Planet Labs PBC, передает Business Insider.

"Подобная тактика приманки не является новой, но она подчеркивает важный аспект войны в Украине: обман. В прошлом Россия рисовала фальшивые самолеты на различных базах, и на протяжении всего конфликта возникали и другие случаи обмана. Аналитики считают, что таким образом Москва, скорее всего, пытается запутать системы вооружений Киева и, возможно, создать ложное представление о том, что происходит на ее базах", - говорится в публикации.

Самый последний пример обмана можно наблюдать на российской авиабазе Приморско-Ахтарск, расположенной вдоль Азовского моря в юго-западной части страны, пишет издание.

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"Вполне вероятно, что цель состоит в том, чтобы создать ложные цели, которые могли бы заманить в ловушку украинские ударные дроны с односторонним движением, оснащенные простыми камерами", - отметил ведущий эксперт по авиации в Royal United Services Джастин Бронк.

Аналитик разведки открытых источников в аналитическом центре Американского института предпринимательства Брейди Африк добавил, что, рисуя фальшивые истребители, Россия также пытается скрыть, сколько самолетов реально находится на базах.

"Я думаю, что это в целом ответ на растущие возможности Украины с точки зрения способности наносить удары по российским аэродромам. Это относительно недорогой способ попытаться сдержать или затруднить атаку российских самолетов", - считает эксперт.

Business Insider указывает, что тактика приманки была распространена на протяжении всей войны. С российской стороны эти подходы включали окраску стратегических бомбардировщиков Ту-95 на взлетно-посадочной полосе одной из ее баз и размещение надувных танков Т-72. Кроме того, обман как стратегия ведения войны восходит к конфликтам задолго до российского вторжения в Украину.

Напомним, ранее УНИАН писал, как россияне рисовали силуэты бомбардировщиков Ту-95МС на аэродроме стратегической авиации "Энгельс".

Тогда сообщалось, что они могут быть восприняты как настоящие самолеты только на изображениях от устаревших спутников. И это считалось единственным, на что могли рассчитывать российские войска, прибегая к таким уловкам.

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