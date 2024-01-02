Поляки заявили, что подняли в небо две пары истребителей F-16 для обеспечения безопасности воздушного пространства

Во время массированного ракетного удара России по Украине утром 2 января Польша поднимала в небо боевую авиацию. Об этом сообщают польские Вооруженные силы в соцсети Х.

"Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были задействованы две пары истребителей F-16 и воздушный заправщик союзников. Около 5.45 взлетела пара, дислоцированная на базе в Ласке, а около 6.15 - пара с базы в Кшесинах", - говорится в сообщении.

После 10 часов утра сообщалось, что истребители F-16 вернулись на свои базы.

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"Польские вооруженные силы постоянно мониторят ситуацию на территории Украины и остаются в постоянной готовности обеспечить безопасность воздушного пространства Польши", – отмечается в сообщении.

Ракетная атака на Украину

В ночь на 2 января Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, впоследствии – ракетами. Основной удар пришелся на Киев и Харьков. в частности, по словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, во время сегодняшней ракетной атаки на Киев противовоздушная оборона сбила более 6 десятков ракет Х-101 / Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

Во время предыдущей масштабной атаки РФ на украину 29 декабря российская ракета залетела на территорию Польши.

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