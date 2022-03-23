Отмечены активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки.

Начались двадцать восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

На восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического районов. Не дают противнику возможности возобновить наступление в направлениях на Славянск и, частью сил, на населенный пункт Лозовая. Сдерживают продвижение противника в направлении на Запорожье.

ВСУ сдерживают продвижение захватчика в направлении на города Попасная и Курахово. Осуществляют круговую оборону Мариуполя, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Северо-Восточном направлении основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления противника в районе населенного пункта Малин.

На Северщине группировка войск удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении на Киев.

На Юго-Восточном направлении проводится оборонительная операция, осуществляется поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморском операционной зоне. Продолжается ведение обороны города Николаева и населенных пунктов Николаевской области.

Наши защитники сдерживают противника в направлении на Кривой Рог и Нововоронцовку, проводят стабилизирующую операцию, выполняют задачи территориальной обороны.

Отмечены активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки.

Воздушные силы отражают сосредоточенные ракетно-авиационные удары, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей противника (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет). Кроме того, украинская авиация наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника и осуществляла поражение вражеских крылатых ракет.

На территории РФ продолжается скрытая мобилизация с целью пополнения потерь личного состава оккупационного группировки войск, действующей в войне с Украиной. Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих с боевым опытом.

В Беларуси представители оппозиционных сил и неравнодушные граждане, которые осуждают содействие действующей нелегитимной власти РФ в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной. Информация уточняется.

В то же время, по имеющейся информации, по территории Беларуси продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

Противника на отдельных направлениях деморализовано. Так, во время штурма города Мариуполя, в одном из отрядов спецназначения, привлеченного к ведению активных боевых действий, менее чем 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные личного состава убиты, ранены, больны или деморализованы.

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