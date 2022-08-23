У США есть разведданные, которые это подтверждают

Российская Федерация в ближайшее время планирует ударить по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины. Соответствующие разведданные есть у США

Об этом пишет издание Reuters.

По данным источника агентства, в ближайшие дни есть угроза для мирных украинцев.

"У нас есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Какм ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может постараться сделать что-то "особенно жестокое".

При этом украинцев предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти дни Украина будет праздновать День флага и День независимости.

Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.

В свою очередь в ГУР Минобороны призвали украинцев быть острожными в День Независимости, потому что существует угроза ракетных ударов и провокаций со стороны Российской Федерации.

Вас также могут заинтересовать новости: