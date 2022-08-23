В разведке заверили, что Украина готова к нападению

Украинцев призвали быть острожными в День Независимости. Украинские разведчики заявили, что 24 августа существует угроза ракетных ударов и провокаций со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона

"Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи. Россия и путинский режим атаковали независимость Украины и независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и ​​символах, поэтому вполне логично было бы перестраховаться и быть готовыми к тому, что и День Независимости будет атакован", - говорится в сообщении.

В разведке заверили, что ВСУ готовы к нападению, хотя у РФ остается большое количество ракет. Кроме того, украинцам напомнили, что воздушная тревога – это серьезный сигнал, особенно 23 и 24 августа.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может постараться сделать что-то "особенно жестокое".

При этом украинцев предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти дни Украина будет праздновать День флага и День независимости.

Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.

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