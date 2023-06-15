Они показали крайне низкую боеспособность, среди зэков-оккупантов процветает алкоголизм, мародерство, а также дезертирство.

Россия перебрасывает остатки зэков-оккупантов из так называемых штурмовых рот "z" в так называемый "добровольческий корпус". Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"По приказу Путина № ПРС-563, штурмовые роты "z" были сформированы из осужденных лиц для ведения наступательных действий и городских боев во время войны против Украины. На практике оккупационные подразделения, укомплектованные так называемым "спецконтингентом", показали крайне низкую боеспособность. Среди зэков-оккупантов процветает алкоголизм, мародерство, а также дезертирство - в том числе и из-за катастрофических потерь", - говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, для перегруппировки и доукомплектации так называемого "добровольческого корпуса" осужденными лицами военное руководство РФ образовало спецкомиссию, которую возглавил заместитель начальника штаба российских оккупационных войск в Украине генерал-майор Польгуев.

В ГУР проинформировали, что комиссии издан приказ отобрать около 2 тысяч человек из количества "спецконтингента", провести с ними обучение на полигонах, расположенных на временно оккупированных украинских территориях, и перебросить в зону боевых действий.

"Для членов спецкомиссии Польгуева на оккупированных территориях Украины предусмотрена усиленная охрана, а за дисциплиной среди зэков-добровольцев будут следить группы военной полиции РФ", - говорится в сообщении.

Российские заключенные на войне против Украины - главное

РФ начала использовать на фронте штурмовые роты "Шторм Z" - подразделения из особого контингента, они состоят из преступников, которые не успели попасть в тюрьму.

Ранее спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что подразделения "Шторм Z" комплектуются из граждан, которые имеют проблемы с законом. Российское Минобороны предложило им вместо того, чтобы попасть в тюрьму - стать "добровольцем" на войне. Именно этим данная категория лиц отличается от наемников ЧВК "Вагнер", которых ранее вербовали непосредственно в тюрьмах.

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