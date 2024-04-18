Россияне восстановили свой потенциал вооружения и техники на уровне того, как они начинали полномасштабную войну.

Основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.), генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что Украина должна увеличивать свой военный потенциал.

Как он рассказал в эфире телеканала "Еспресо", ссылаясь на оценку западных экспертов, захватчики на сегодня восстановили свой потенциал вооружения и техники на уровне того, как они начинали полномасштабную войну.

"Потому что предприятия военно-промышленного комплекса и экономики еще в прошлом году переведены на военные рельсы. Также не надо забывать, что Советский Союз был вынужден, когда подписывали договоры, бронетехнику передислоцировать за Урал. Сейчас там поля старой бронетехники которую можно восстанавливать, модернизировать, что россияне и делают", - пояснил генерал-лейтенант.

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По его мнению, оккупанты еще имеют возможность набрать технику из старых запасов, восстановить и направить ее на фронт.

"Нам надо реалистично оценивать возможности врага, отслеживать, куда идет вражеская техника, чтобы эффективно с ней бороться и настойчиво увеличивать свой потенциал", - подытожил Романенко.

Война в Украине - потери РФ

Forbes писал, что у России запас танков и боевых машин есть только до середины 2025 года. Российская промышленность ежегодно выпускает 500-600 новых танков, но россияне теряют за год более тысячи танков и около 2000 боевых машин.

Общие потери врага на 18 апреля 2024 года теперь составляют 456 960 противников, то есть вплотную приблизились к новой "красной линии" - 457 тысяч. Также уничтожено почти 7200 танков, более 13800 ББМ и многое другое.

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